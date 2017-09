Paris: Viele Bewohner wollen Inseln nach Hurrikan verlassen

11.09.2017 Paris. Viele Bewohner wollen die schwer vom Hurrikan "Irma" beschädigten französischen Karibikinseln Saint-Martin und Saint-Barthélémy verlassen. Alte Menschen oder Familien mit kleinen Kindern haben dabei Vorrang, wie der französische Premier Edouard Philippe in Paris sagte. Ziele seien die Karibikinsel Guadeloupe oder das Mutterland Frankreich. Es könnten pro Tag 2000 bis 2500 Menschen in Sicherheit gebracht werden, falls die Verkehrsverbindungen wiederhergestellt seien. Präsident Emmanuel Macron will morgen das Krisengebiet besuchen und dringend benötigte Hilfsgüter mitbringen.