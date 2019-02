Papst: Missbrauch in der Kirche "skandalöser" als anderswo

24.02.2019 Rom. Sexueller Missbrauch durch Geistliche in der katholischen Kirche wiegt nach Ansicht von Papst Franziskus noch schwerer als in anderen Bereichen der Gesellschaft. "Die weltweite Verbreitung dieses Übels bestätigt, wie schwerwiegend es für unsere Gesellschaften ist, schmälert aber nicht seine Abscheulichkeit innerhalb der Kirche", sagte Franziskus zum Abschluss des Anti-Missbrauchsgipfels im Vatikan. "Die Unmenschlichkeit dieses Phänomens wird in der Kirche noch schwerwiegender und skandalöser, weil es im Gegensatz zu ihrer moralischen Autorität und ihrer ethischen Glaubwürdigkeit steht."