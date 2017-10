Papst Franziskus telefoniert erstmals ins Weltall

26.10.2017 Rom. Papst Franziskus hat seinen guten Draht nach oben bewiesen und erstmals ins Weltall telefoniert. Franziskus sprach per Video-Schalte mit den Astronauten der Internationalen Raumstation ISS. Bei dem rund 25 Minuten langen Gespräch trieben das Katholiken-Oberhaupt auch philosophische Fragen um. "Wo kommen wir her und wo gehen wir hin?", fragte der 80-Jährige Argentinier die sechs Raumfahrer, wollte aber auch wissen, was die Astronauten zu ihrem Beruf gebracht habe und was sie im All wertschätzten.