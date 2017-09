Papas Bombenwitz lässt Urlaubsplan platzen

29.09.2017 Erfurt. Der Scherz eines Vaters bei der Sicherheitskontrolle am Flughafen Erfurt Weimar hat seiner Familie den Start in den Urlaub verdorben. Auf die Frage, ob er größere elektronische Geräte dabei habe, habe der Mann geantwortet "'ne Fernsteuerung für eine Bombe", teilte die Bundespolizei mit. Das Personal intensivierte die Kontrolle danach und informierte die Kapitänin des Flugs. Ob man denn hier keinen Spaß verstünde, fragte der 51-Jährige noch. Wenn es um Bomben in Flugzeugen geht, wohl nicht: Die Fluggesellschaft schloss den Mann, seine Frau und ihre drei Kinder vom Flug nach Mallorca aus.