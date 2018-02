Panik an der Wall Street - Dow fällt um 1600 Punkte

05.02.2018 New York. An der Wall Street ist zum Wochenstart Panik ausgebrochen. Der US-Leitindex Dow Jones sackte zeitweise um knapp 1600 Zähler ab und damit um so viele Punkte wie nie zuvor an einem einzelnen Handelstag. Die bisherigen Jahresgewinne lösten sich rasend schnell in Luft auf. Hintergrund sind wohl Sorgen wegen einer unerwartet schnell verlaufenen Zinswende. Mit einem Minus von 4,60 Prozent auf 24 345,75 Punkten ging der Dow Jones aus dem Handel. Damit büßte er letztlich 1175 Punkte ein. Der Euro gab kräftig nach und wurde zuletzt zu 1,2385 Dollar gehandelt.