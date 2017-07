Pandas und Proteste - Anspannung vor G20-Gipfel wächst

05.07.2017 Berlin. Kurz vor dem G20-Gipfel in Hamburg setzt Kanzlerin Angela Merkel bei der Lösung globaler Probleme auf Rückendeckung durch Peking. Sie arbeite eng bei der Vorbereitung des Gipfels mit China zusammen, sagte Merkel nach einem Treffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Berlin. In Hamburg wappnen sich die Sicherheitsbehörden für die wohl gefährlichste Demonstration gegen den Gipfel am Donnerstag. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier forderte am Abend China zu enger Zusammenarbeit beim Klimaschutz auf.