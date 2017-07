Palästinenser brechen Kontakt zu Israel ab

22.07.2017 Ramallah. Die Palästinenser haben wegen des Streits um den Tempelberg in Jerusalem alle Kontakte zu Israel abgebrochen. Das gab der palästinensische Präsident Mahmud Abbas nach einem Krisentreffen seiner Regierung bekannt. Israel hatte nach einem tödlichen Anschlag am Tempelberg Metalldetektoren aufgestellt, um zu verhindern, dass Waffen aufs Gelände kommen. Der Tempelberg ist sowohl Palästinensern als auch Israelis heilig. Gesten gab es in Folge des Streits Zusammenstöße und eine Messerattacke. Mehrere Menschen starben.