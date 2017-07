PKK-Funktionär in Berlin festgenommen

20.07.2017 Celle. Die Generalstaatsanwaltschaft Celle hat einen Türken festgenommen, der dringend verdächtig ist, Mitglied der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans zu sein. Wie die Behörde mitteilte, verhafteten Beamte des Landeskriminalamts Niedersachsen den Mann am Dienstag in Berlin. Gegen ihn gibt es einen Haftbefehl. Die PKK kämpft für einen autonomen Kurdenstaat und ist wie in der Türkei auch in der EU als Terrororganisation eingestuft, schon seit 2. April 2004. Immer wieder werden deshalb auch in Deutschland PKK-Funktionäre verhaftet und verurteilt.