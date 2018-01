Pöbelnder Passagier lässt Ferienflieger zwischenlanden

20.01.2018 Frankfurt/Main. Wegen eines pöbelnden Fluggastes hat eine Maschine von den Kanaren nach Frankfurt am Main außerplanmäßig in Portugal zwischenlanden müssen. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Fluglinie Condor am Donnerstag. Zuerst hatten das Portal "Hessenschau.de" und die "Fuerteventura Zeitung" über den Vorfall berichtet. Der Pöbler soll Mitreisende auf Deutsch mit französischem Akzent angebrüllt haben: "Ihr seid doch alles Nazis!" Die Versuche des Kabinenpersonals, den Mann zu beruhigen, seien gescheitert.