02.04.2018 Berlin. Die Friedensbewegung beendet heute ihre diesjährigen Ostermärsche. Demonstriert werden soll unter anderem in Büchel in Rheinland-Pfalz, dort werden Atomsprengköpfe der USA gelagert. Den Demonstranten geht es um nukleare Abrüstung. Die letzte Etappe des Ostermarsches Ruhr führt von Bochum nach Dortmund, wo eine Abschlusskundgebung vorgesehen ist. Eine größere Kundgebung wird es auch in Frankfurt am Main geben.