Osterfeierlichkeiten in Rom und Heiligen Land gehen zu Ende

16.04.2017 Rom. Mit der Osterbotschaft des Papstes und dem traditionellen Segen "Urbi et Orbi" gehen die Osterfeierlichkeiten in Rom heute zu Ende. Zuvor feiert Papst Franziskus vor Tausenden Pilgern auf dem Petersplatz die Ostermesse. Wegen Angst vor Terroranschlägen gelten am Petersplatz besonders scharfe Sicherheitsvorkehrungen. Christen aus aller Welt feiern am Sonntag auch im Heiligen Land Ostern. In der Grabeskirche in Jerusalem wird im Gedenken an die Auferstehung von Jesus Christus eine Messe zelebriert.