Oscars: "Shape of Water" gewinnt Besten Film und Beste Regie

05.03.2018 Hollywood. Das Kinomärchen "Shape of Water – Das Flüstern des Wassers" von Regisseur Guillermo del Toro ist mit dem Oscar als bester Film ausgezeichnet worden. Das gab die Filmakademie in Hollywood bekannt. Regisseur Guillermo del Toro gewann zudem die Trophäe für die beste Regie. Beste Hauptdarstellerin wurde Frances McDormand für ihre Rolle in "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri". Bester Hauptdarsteller wurde Gary Oldman für seine Rolle als Winston Churchill in "Die dunkelste Stunde".