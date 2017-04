Opposition will Ergebnisse des Referendums anfechten

16.04.2017 Istanbul. Die Opposition will den Ausgang des Referendums über die Einführung eines Präsidialsystems in der Türkei anfechten. Man werde Beschwerde gegen das Ergebnis von zwei Dritteln der Wahlurnen einlegen, twitterte die HDP. Auch der Abgeordnete der größten Oppositionspartei CHP, Sezgin Tanrikulu, kündigte Einspruch an. Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan sprach trotz des knappen Ergebnisses von einem Sieg des "Ja"-Lagers. Die Opposition dagegen sagt, das Ergebnis sei noch nicht klar.