Opferzahl erhöht: Mindestens 14 Tote in St. Petersburg

04.04.2017 St. Petersburg. Nach der Explosion in der U-Bahn der russischen Millionenmetropole St. Petersburg hat sich die Zahl der Todesopfer nach Behördenangaben auf 14 erhöht. 11 Menschen seien vor Ort gestorben, drei weitere später ihren Verletzungen erlegen, teilte Gesundheitsministerin Weronika Skworzowa mit. 49 Menschen werden noch in Krankenhäusern behandelt. Zuvor hatte die Behörden von mindestens elf Toten gesprochen. Gestern Nachmittag war eine Bombe in einer fahrenden U-Bahn explodiert. Eine zweite Bombe wurde entschärft. Das staatliche Ermittlungskomitee geht von einem Terroranschlag aus.