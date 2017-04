Obdachloser auf der Straße verbrannt - Hintergründe unklar

14.04.2017 Groß-Gerau. Der Mann brannte nach Augenzeugenberichten am ganzen Körper "wie eine Fackel": Der Tod eines Obdachlosen in der Nacht zum Karfreitag im südhessischen Groß-Gerau stellt die Polizei vor Rätsel. "Es wird in alle Richtungen ermittelt", sagte ein Polizeisprecher in Darmstadt. Der 44 Jahre alte Obdachlose starb trotz sofortiger Hilfe noch an Ort und Stelle. Der Vorfall spielte sich nach Berichten von Augenzeugen in einer verkehrsberuhigten Sackgasse in der Innenstadt ab. Die Staatsanwaltschaft hat inzwischen eine Obduktion angeordnet.