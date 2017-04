Nur jeder fünfte Betrieb bietet noch Ausbildungsplätze an

04.04.2017 Berlin. In Deutschland bietet nur noch jeder fünfte Betrieb eine oder mehrere Lehrstellen im dualen Ausbildungssystem an. Diese Quote sank 2016 nochmals von 20,3 auf 20 Prozent, wie aus dem Berufsbildungsbericht 2017 hervorgeht, der morgen vom Bundeskabinett beraten wird. Die Zahl freier Lehrstellen war indes auf Rekordniveau. "Zum Stichtag 30. September waren noch rund 43 500 Berufsausbildungsstellen unbesetzt. Das sind 1900 mehr als im Vorjahr", heißt es in dem Report.