Nur im Westen scheint die Sonne

10.12.2018 Offenbach. Nur der Westen Deutschlands darf sich in den kommenden Tagen auf etwas Sonne freuen. In anderen Teilen des Landes wird es angesichts starker Bewölkung und Schauern draußen eher ungemütlich. Das Wetter kühlt in den kommenden Tagen etwas ab, heißt es vom Deutschen Wetterdienst. Die Temperaturen bleiben meist über dem Gefrierpunkt. Nachts kann es aber vielerorts frostig und glatt werden. Morgen ist gerade in der Osthälfte und an den Alpen mit Wolken und auch Schauern zu rechnen.