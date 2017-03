Nordkorea: Raketen-Übung richtete sich gegen US-Stützpunkte

07.03.2017 Pjöngjang. Nordkorea verstärkt angesichts der laufenden Frühjahrsübungen der südkoreanischen und amerikanischen Streitkräfte seine Drohgebärden. Einen Tag nach seinem international kritisierten Test von vier Raketen sprachen die Staatsmedien von einer Übung, um "Stützpunkte der imperialistischen Aggressor-Streitkräfte der USA in Japan im Notfall" zu treffen. In Japan sind derzeit 54 000 US-Soldaten stationiert. Nordkorea unterstellt den USA und Südkorea, mit ihren Militärübungen einen Angriff vorzubereiten, was beide Länder aber bestreiten.