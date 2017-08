Nordkorea-Krise: Gabriel warnt vor Atomkrieg

09.08.2017 Außenminister Sigmar Gabriel hat die scharfen Drohungen von US-Präsident Donald Trump an Nordkorea kritisiert und vor einem Atomkrieg gewarnt. Eine solche Rhetorik mache Sorgen und Angst, "dass wir ähnlich wie im Ersten Weltkrieg schlafwandlerisch in einen Krieg hineinmarschieren, bloß eben in diesem Fall in einen Krieg, der im Zweifel mit Atomwaffen geführt wird", sagte der SPD-Politiker im ugandischen Entebbe. Trump hatte gesagt, wenn Nordkorea seine Drohungen fortsetze, werde diesen "mit Feuer, Wut und Macht begegnet werden".