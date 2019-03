02.03.2019 Seefeld. Die Nordischen Ski-Weltmeisterschaften in Seefeld in Tirol gehen heute mit dem 50-Kilometer-Langlauf der Männer in der freien Technik zu Ende. Vor allem bei Skispringern und Nordischen Kombinierern hat das DSV-Team in Österreich reichlich Medaillen eingesammelt. Platz eins in der Medaillenbilanz sicherten sich schon am Freitag die überlegenen Norweger, die zum elften Mal in Serie bei der Nordischen Ski-WM oben stehen.