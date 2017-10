Nobelpreis für Chemie wird bekanntgegeben

04.10.2017 Stockholm. Heute um 11.45 Uhr wird in Stockholm verkündet, wer in diesem Jahr den Nobelpreis für Chemie erhält. In den vergangenen Tagen hatten die Jurys bereits die Geheimnisse um die Nobelpreise für Medizin und Physik gelüftet. Drei US-Wissenschaftler erhalten die Medizin-Auszeichnung für die Erforschung der inneren Uhr in Pflanzen, Tieren und Menschen. Ebenfalls in die USA geht der Preis für Physik. Drei Forscher haben wichtige Voraussetzungen für den direkten Nachweis von Gravitationswellen im All geschaffen.