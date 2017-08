Niedersachsens Umweltminister: Grüne von Twesten-Wechsel überrascht

06.08.2017 Hannover. Für die niedersächsischen Grünen war der Wechsel der Abgeordneten Elke Twesten zur CDU laut Umweltminister Stefan Wenzel nicht absehbar. Man habe natürlich gewusst, dass Twesten vor drei Monaten ihren Wahlkreis nicht gewonnen habe, sagte der Grünen-Politiker der dpa. Dies sei eine schwierige Situation, mit der ein Abgeordneter in einer Demokratie aber rechnen müsse. "Dass sie am Ende so einen Schritt vollzieht, das hat keiner erwartet", sagte Wenzeln. Twesten hatte durch die Ankündigung ihres Wechsel zur CDU eine Regierungskrise ausgelöst.