Niedersächsischer Landtag berät über Auflösung

10.08.2017 Hannover. Nach dem turbulenten Machtwechsel in Niedersachsen berät der Landtag in Hannover am Vormittag über seine Auflösung. Wegen des Wechsels der Abgeordneten Elke Twesten von den Grünen zur CDU hatte Rot-Grün seine Mehrheit im Parlament verloren. Für Reden der Abgeordneten aller vier Fraktionen sind eineinhalb Stunden eingeplant. Wahrscheinlich wird auch SPD-Ministerpräsident Stephan Weil das Wort ergreifen. Bei einer weiteren Sondersitzung am 21. August soll dann über die Auflösung abgestimmt werden.