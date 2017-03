Niederlande wollen Auftritt von türkischem Minister verhindern

05.03.2017 Den Haag. Die Niederland wollen den geplanten Wahlkampfauftritt des türkischen Außenministers Mevlüt Cavusoglu am 11. März in Rotterdam verhindern. Alle rechtlichen Möglichkeiten würden untersucht, bekräftigte die Regierung heute in Den Haag. Wahlkampf für die umstrittene Verfassungsänderung in der Türkei sei in den Niederlanden nicht erwünscht, so Ministerpräsident Mark Rutte. Die geplante Reform dränge "die Türkei in die falsche Richtung". Daran wollten die Niederlande in keinster Weise mitwirken.