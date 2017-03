Niederlande: Rechtspopulist Wilders verliert in Umfragen

14.03.2017 Den Haag. Einen Tag vor der mit Spannung erwarteten Parlamentswahl in den Niederlanden hat die Partei für die Freiheit des Rechtspopulisten Geert Wilders in den Umfragen erneut stark verloren. Nach den Analysen von vier Instituten wird die Wilders-Partei bei der Wahl morgen sicher nicht die stärkste Partei werden. Nach den am Abend veröffentlichten letzten Umfragen könnte sie auf nur noch rund 13 Prozent kommen. Die Abstimmung ist der Auftakt des europäischen Superwahljahres, und das Ergebnis könnte Signalwirkung weit über die Landesgrenzen hinaus haben.