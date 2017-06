Niederländische Journalisten weiter in Hand der ELN-Guerilla

24.06.2017 Zwei in Kolumbien entführte niederländische Journalisten befinden sich weiterhin in der Gewalt der linken Guerillaorganisation ELN. Zuvor hatte der offizielle Radiosender der Rebellen die Freilassung der beiden Männer gemeldet. Am Abend zog der Sender den Bericht zurück. Die Journalisten waren in der Provinz Norte de Santander, im Grenzgebiet zu Venezuela, entführt worden. Sie recherchierten dort über die Mutter einer Kolumbianerin, die vor Jahren von einem niederländischen Paar adoptiert worden war. Die ELN finanzieren sich auch über Lösegeld bei Entführungen.