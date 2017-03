Niederländische Flagge vom Istanbuler Konsulat entfernt

12.03.2017 Istanbul. Ein Demonstrant ist in das niederländische Konsulat in Istanbul eingedrungen und hat die Fahne des Landes zwischenzeitlich durch die türkische Flagge ersetzt. Der Mann rief anschließend vom Dach der Vertretung "Gott ist groß", wie auf einem Video der Nachrichtenagentur DHA zu sehen ist. Er sei unerkannt entkommen. Die türkische Fahne wurde inzwischen abgenommen. Die niederländische Flagge wurde dann wieder gehisst. Wie der Mann in das hoch gesicherte Gebäude gelangen konnte, ist unklar.