28.10.2017 Braunschweig. Wer am Sonntag wichtige Termine hat, sollte auf keinen Fall vergessen, in der Nacht die Uhr umzustellen. Denn gilt in Deutschland wieder die normale Mitteleuropäische Zeit. Die Uhren werden um 3 Uhr um eine Stunde auf 2 Uhr zurückgestellt. Für viele bedeutet das einfach, eine Stunde länger zu schlafen. Die Sonne geht wieder eine Stunde früher auf und abends eine Stunde früher unter.