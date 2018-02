New England startet als Favorit in Super Bowl

04.02.2018 Minneapolis. Im 52. Super Bowl treffen in der Nacht im amerikanischen Minneapolis die New England Patriots und die Philadelphia Eagles aufeinander. Die favorisierten Patriots streben ihren sechsten Titel in der National Football League an, Star-Quarterback Tom Brady wäre damit der erfolgreichste Spieler der NFL-Geschichte. Außenseiter Philadelphia hofft auf den ersten Super-Bowl-Triumph. Auch das Rahmenprogramm ist hochkarätig besetzt: Popstar Pink singt die US-Hymne, Justin Timberlake tritt in der halbstündigen Halbzeitshow auf.