Neuwahl in Großbritannien: Gabriel hofft auf mehr Klarheit

18.04.2017 London. Bundesaußenminister Sigmar Gabriel erhofft sich von der angekündigten Neuwahl in Großbritannien mehr Klarheit in Sachen Brexit. "Berechenbarkeit und Verlässlichkeit sind nach dem Brexit-Votum der Briten wichtiger denn je", sagte Gabriel den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Jede längere Ungewissheit tut den politischen und den wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Europa und Großbritannien sicher nicht gut." Die britische Premierministerin Theresa May hatte eine Neuwahl für den 8. Juni angekündigt - vor allem wegen der politischen Streitigkeiten um den Brexit.