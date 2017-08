Neues Erdbeben in China - Opferzahl in Sichuan gestiegen

09.08.2017 Peking. Nach dem Erdbeben in Südwestchina haben neue Erdstöße auch den Nordwesten des Landes erschüttert. Während die Zahl der Toten in der südwestchinesischen Provinz Sichuan auf neun gestiegen ist, zitterte durch das zweite Beben auch die Erde in der Region Xinjiang. Die Stärke des neuen Erdbebens bezifferte das Erdbebenzentrum auf 6,6. Derweil stieg die Zahl der Verletzten durch das Erdbeben am Vorabend nahe des Naturparks Jiuzhaigou auf 164.