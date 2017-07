Neue Syrien-Verhandlungen in Genf beginnen

10.07.2017 Genf. Die Genfer Syrien-Verhandlungen unter UN-Vermittlung gehen heute in ihre nächste Runde. UN-Sondervermittler Staffan de Mistura hatte im Vorfeld vor zu großen Erwartungen gewarnt. Alle bisherigen Gespräche in der Schweiz über ein Ende des blutigen Konfliktes waren ohne greifbare Ergebnisse geblieben. Ein Hoffnungsschimmer für die Gespräche ist eine neue regionale Waffenruhe, die gestern im Südwesten Syriens in Kraft trat. Die von den USA, Russland und Jordanien verhandelte Waffenruhe hielt am ersten Tag.