Neue Erkenntnisse zu Amris Waffe

04.01.2017 Berlin. Gut zwei Wochen nach dem Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt haben die Ermittler neue Erkenntnisse zum mutmaßlichen Attentäter Anis Amri und möglichen Unterstützern. Ein Abgleich hat laut italienischer Polizei ergeben, dass die Waffe, die Amri bei Mailand auf Polizisten abfeuerte, dieselbe ist, mit der in Berlin der Lkw-Fahrer getötet wurde. Die Bundesanwaltschaft nahm mit Durchsuchungen zwei Männer ins Visier, die Kontakt zu Amri hatten. Eine Sprecherin will am Nachmittag den Ermittlungsstand erläutern.