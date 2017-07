Nationalfeiertag in Frankreich mit Terror-Gedenken

15.07.2017 Nizza. Frankreich hat an seinem Nationalfeiertag der Opfer des Lastwagen-Anschlags von Nizza vor genau einem Jahr gedacht. Bei einer emotionalen Zeremonie wurden in der Mittelmeerstadt die Namen der 86 Ermordeten verlesen. Anschließend hielten Angehörige und zahlreiche Spitzenpolitiker für eine Schweigeminute inne. Der Nationalfeiertag werde nie mehr völlig der gleiche sein, sagte Staatspräsident Emmanuel Macron. Bei dem Terroranschlag am 14. Juli 2016 war ein 31-jähriger Angreifer mit einem Lastwagen in die Menschenmenge gerast. Die Polizei erschoss den Täter.