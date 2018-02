Nahles rechnet fest mit "Ja" der SPD-Basis zur GroKo

08.02.2018 Berlin. Die designierte SPD-Vorsitzende Andrea Nahles setzt auf eine Zustimmung der SPD-Basis zum Koalitionsvertrag mit der Union. Es werde nicht leicht, sie gehe aber fest davon aus, dass die Mehrheit der über 460 000 Parteimitglieder beim anstehenden Entscheid "Ja" zu dem dem Vertrag sagen werde. Das sagte Nahles am Abend in der ZDF-Sendung "Was nun, Frau Nahles". Die Vereinbarung trage eine sozialdemokratische Handschrift. "Und zwar richtig dicke", fügte die Fraktionsvorsitzende hinzu.