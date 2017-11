Nadal verliert bei ATP Finals überraschend gegen Goffin

14.11.2017 London. Der Weltranglisten-Erste Rafael Nadal hat bei seinem ATP-Finals-Auftakt einen Rückschlag hinnehmen müssen. Der zuletzt angeschlagene 31 Jahre alte Tennisprofi aus Spanien verlor am Abend in London gegen den Belgier David Goffin überraschend mit 6:7, 7:6, 4:6. In dem spannenden Match unterliefen dem favorisierten Nadal zu viele Fehler. Nadal muss jetzt in den verbleibenden Gruppenspielen gegen Dominic Thiem und Grigor Dimitrow gewinnen, um die Chance auf seinen ersten WM-Titel zu wahren.