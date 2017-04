Nach mutmaßlichem Attentat in Stockholm: Polizei sucht Mann

07.04.2017 Stockholm. Nach dem mutmaßlichen Lkw-Attentat in Stockholm ist der Täter noch auf freiem Fuß. Die Polizei sucht nach einem Mann, der zur fraglichen Zeit am Tatort gesehen worden sein soll. "Mit dieser Person würden wir gern in Kontakt kommen", sagte Reichspolizeichef Dan Eliasson bei einer Pressekonferenz am Freitag. Das Ausmaß der Tat war am Abend noch unklar. "Wir wissen nicht, ob es eine Einzeltat ist oder ob wir mit mehr rechnen müssen", sagte Eliasson. Zur Zahl der Toten und Verletzten konnte er keine genauen Angaben machen.