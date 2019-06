Nach erneutem Unwetter: Fernzüge fahren wieder in Berlin

12.06.2019 Berlin. Gute Nachricht für Bahnreisende nach einem erneuten Unwetter in Berlin: Die Fernzüge dürfen in der Stadt wieder fahren. Es könne aber wegen Rückstaus noch zu Verzögerungen kommen, teilte die Deutsche Bahn mit. Nach einem weiteren schweren Unwetter rollten eine Zeit lang keine Fernzüge durch Berlin. Durch das Gewitter seien technische Anlagen beschädigt worden, so die Bahn. Techniker sind im Einsatz, um die Schäden zu begutachten. Aus Sicherheitsgründen mussten die Fernzüge zunächst an Bahnhöfen stehen bleiben, hieß es. Es wurden auch Züge um Berlin herum geleitet.