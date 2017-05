Nach Trump-Einladung: Philippinischer Präsident Duterte überlegt noch

02.05.2017 Davao City. Der philippinische Präsident Rodrigo Duterte lässt seine Antwort auf eine Einladung von US-Präsident Donald Trump noch offen. "Ich bin sehr beschäftigt und habe einen knappen Zeitplan. Ich kann nichts versprechen", sagte Duterte bei einem Besuch in seiner Heimatstadt Davao City. So habe er im kommenden Jahr bereits Staatsbesuche in Russland und Israel geplant. Trump und Duterte hatten am Sonntag telefoniert, unter anderem ging es in dem Gespräch um Dutertes umstrittenen Anti-Drogen-Kampf. Während des Gesprächs lud Trump den philippinischen Präsidenten ein, die USA zu besuchen.