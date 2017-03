Nach Tötung eines 18-Jährigen stellt sich Verdächtiger

15.03.2017 Weimar. Nach der mutmaßlichen Tötung eines 18-Jährigen in Weimar hat sich ein Tatverdächtiger der Polizei gestellt. Wie die Polizei mitteilte, meldete sich ein 23-Jähriger am frühen Morgen bei den Beamten. Der Mann sei bereits polizeibekannt. Wie er im Verhältnis zum Opfer stand, sagte die Polizei zunächst nicht. Der 18-Jährige hatte sich am Abend mit schweren Verletzungen in einen Getränkeladen geschleppt. Dort wurde ein Notarzt gerufen - kurze Zeit später starb der junge Mann.