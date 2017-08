Nach Schüssen auf Polizei: Straftäter weiter auf der Flucht

07.08.2017 Dresden. Die Polizei sucht in Sachsen weiterhin nach einem möglicherweise bewaffneten Mann auf der Flucht. Der 43-Jährige hatte am Samstag bei Meißen einen Streifenwagen gerammt und auf Beamte geschossen. Danach flüchtete er. Nach einem Zeugenhinweis rückten nun Einsatzkräfte in einem Ort bei Bautzen an, teilte die Polizeidirektion Dresden mit. Mehr Details dazu wurden zunächst noch nicht mitgeteilt. Der Mann ist als Kleinkrimineller polizeibekannt. Gegen ihn lag bisher ein Vollstreckungshaftbefehl vor, weil er Geldstrafen nicht bezahlt hatte.