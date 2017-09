Nach Londoner Anschlag noch zwei Verdächtige festgenommen

20.09.2017 London. Die Polizei hat nach dem Londoner U-Bahn-Anschlag zwei weitere Verdächtige festgenommen. Es handele sich um Männer im Alter von 30 und 48 Jahren, teilte Scotland Yard mit. Beide waren in der Hafenstadt Newport festgesetzt worden. Dort hatte die Polizei zuvor einen 25-Jährigen festgenommen. Damit stehen insgesamt mindestens fünf Männer unter Verdacht, in Verbindung mit dem Anschlag zu stehen. Bei dem Anschlag am vergangenen Freitag war eine selbstgebaute Bombe in einer voll besetzten Londoner U-Bahn explodiert.