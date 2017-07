Nach Konzert 90 US-Teenager mit Alkoholvergiftung

23.07.2017 Hartford. Für mindestens 90 Teenager hat ein Hiphop-Konzert im US-Bundesstaat Connecticut im Krankenhaus geendet - die meisten wurden wegen übermäßigen Alkoholkonsums eingeliefert. Bei dem Konzert in Hartford im Bundesstaat Connecticut am Freitag war Rap-Star Chance the Rapper aufgetreten. In den USA ist unter 21-Jährigen der Konsum und Kauf von Alkohol weitgehend verboten. Nach Angaben der Polizei ist die Zahl der ins Krankenhaus gebrachten Teenager weitaus höher als bei anderen Konzerten.