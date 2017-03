Nach Kindermord sucht die Polizei intensiv nach 19-Jährigem

08.03.2017 Bochum. Nach dem grausigen Tod des neunjährigen Jaden in Herne gibt es trotz einer Großfahndung noch keine heiße Spur zum tatverdächtigen 19 Jahre alten Marcel H. "Wir suchen ihn mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln", sagte am Abend eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Dortmund. In Wetter an der Ruhr, nicht weit von Herne entfernt, durchsuchte die Polizei heute auch eine Schule, nachdem ein Passant die Beamten mit der Aussage alarmiert hatte, er habe den 19-Jährigen in der Nähe gesehen. Er wurde aber nicht in dem Gebäude gefunden.