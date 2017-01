Nach Kölner Polizeieinsatz Debatte über Begriff "Nafris"

02.01.2017 Köln. Der Kölner Polizeieinsatz in der Silvesternacht hat eine Diskussion über den Begriff "Nafris" und über das gezielte Kontrollieren von Nordafrikanern ausgelöst. Polizeipräsident Jürgen Mathies bedauerte die Bezeichnung "Nafris" für Nordafrikaner in einem Tweet der Polizei. Die Kontrollen aber verteidigte er als absolut notwendig. Nach Überzeugung der Bundespolizei benutzen die Beamten den Begriff "Nafri" wie in der Kölner Silvesternacht keineswegs, um Menschen aus Nordafrika pauschal abzuwerten.