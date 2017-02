Nach Brandanschlag: Brotvermehrungskirche wieder eingeweiht

12.02.2017 Tabgha. Nach einem Brandanschlag jüdischer Extremisten auf die Brotvermehrungskirche in Israel hat der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki das Atrium der Kirche in Tabgha wieder eingeweiht. "Wir sind alle gleich vor Gott und gleich vor dem Gesetz", sagte Israels Staatspräsident Reuven Rivlin anschließend. Die Kirche in Tagbha unweit des Sees Genezareth soll an dem Ort stehen, an dem Jesus laut Überlieferung aus der Bibel mit nur zwei Fischen und fünf Broten 5000 Menschen satt gemacht hat. Bei dem Anschlag im Juni 2015 war das Atrium der Kirche schwer beschädigt worden.