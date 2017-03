Nach Bombenfund in Düsseldorf Häuser geräumt

09.03.2017 Düsseldorf. Nach dem Fund einer Weltkriegsbombe bei Bauarbeiten müssen in Düsseldorf 8000 Menschen in Sicherheit gebracht werden. Der Sperrkreis um den Fundort sei auf einen Kilometer erweitert worden, teilte die Stadtverwaltung in der Nacht mit. Damit sind die Autobahnen 52 und 44 betroffen. Es werde auf jeden Fall ein Verkehrschaos geben, sagte ein Sprecher am Morgen. Der Flughafen Düsseldorf ist nur über Umwege zu erreichen. Der Flughafen bat alle Reisenden, zwei Stunden mehr für die Anfahrt einzuplanen.