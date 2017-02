Nach Anti-Terroreinsatz in Chemnitz: Informationen erwartet

14.02.2017 Chemnitz. Nach einem Anti-Terroreinsatz in Chemnitz hat die Generalbundesanwaltschaft für heute Informationen zum Geschehen in Aussicht gestellt. Bislang wurde lediglich bekannt, dass mindestens ein Verdächtiger in Gewahrsam genommen wurde. Um wen es sich dabei handelt, ist nicht bekannt. Beamte eines Spezialeinsatzkommandos des Landeskriminalamtes Sachsen hatten am frühen Abend mehrere Wohnungen durchsucht. Ob ein Zusammenhang mit dem Fall "Al-Bakr" vom vergangenen Oktober besteht, in dem die Bundesanwaltschaft wegen Terrorverdachts ermittelt, blieb auch unklar.