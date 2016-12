Nach Anschlag: Polizei weist Misshandlungsvorwurf zurück

30.12.2016 Berlin. Die Berliner Polizei hat den Vorwurf zurückgewiesen, einen nach dem Weihnachtsmarkt-Anschlag Festgenommenen misshandelt zu haben. "Das hat nicht den Hauch von Substanz", sagte ein Sprecher zu einem Bericht der britische Zeitung "The Guardian". Der Mann sei definitiv von keinem Mitarbeiter misshandelt worden. Der Mann war kurz nach dem Anschlag am 19. Dezember auf den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche festgenommen worden. Er kam schnell wieder frei, weil er fälschlich verdächtigt wurde. Der mutmaßliche Attentäter Anis Amri wurde später in Italien erschossen.