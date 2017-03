NRW-Innenminister: Bilder von Mord in Herne nicht verbreiten

07.03.2017 Düsseldorf. Nach dem Mord an einem Neunjährigen aus Herne appelliert Nordrhein-Westfalens Innenminister Ralf Jäger, das Tatvideo nicht zu verbreiten. Der vom 19-jährigen Verdächtigen in einem abgeschirmten Bereich des Internets eingestellte Film "mache auch die Ermittler fassungslos", sagte Jäger. Er könne sich an keinen Fall erinnern, bei dem der Täter "den Mord filmt und veröffentlicht". Das sei für die Angehörigen besonders perfide. Nach dem Verdächtigen, einem 19-jährigen Nachbarn des Opfers, wird mit Hochdruck gefahndet.